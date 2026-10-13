ЄС і Китай домовилися обмежити експорт китайських гібридів — The Express Tribune

Європейський Союз і Китай уклали домовленість, яка передбачає обмеження експорту китайських гібридних автомобілів до 27 країн ЄС. У першому півріччі експорт таких авто з Китаю до Євросоюзу зріс утричі — до 7,5 млрд доларів проти 2,5 млрд доларів за аналогічний період торік, повідомляє The Express Tribune.

Стрімке зростання поставок

За даними китайської митниці, обсяг експорту гібридів до ЄС у першому півріччі майже в дев'ять разів перевищив показник за весь 2021 рік, коли він становив 845 млн доларів. Після запровадження ЄС додаткових тарифів на вироблені в Китаї електромобілі у 2024 році автовиробники активніше постачали до Європи плагін-гібриди, на які ці мита не поширювалися.

Інвестиційна компанія Jefferies оцінює, що SAIC, BYD і Chery забезпечили понад 90% обсягу продажів китайських гібридів у ЄС. На гібридні моделі припадало понад половину європейських продажів цих компаній. Дослідницька компанія Schmidt Automotive Research зафіксувала, що в другому кварталі китайські бренди досягли рекордної частки у 15% на європейському ринку електромобілів, тоді як у першому кварталі 2024 року вона становила 9,5%.

За даними Schmidt Automotive Research, частка китайських плагін-гібридів у відповідному сегменті європейського ринку перевищила чверть, зрісши з 1,7% на початку 2024 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Параметри можливих квот

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що угода скоротить імпорт на «кілька мільйонів автомобілів за чотири роки». Водночас Брюссель і Пекін поки не оприлюднили механізму виконання домовленості.

Міністерство комерції Китаю заявило, що угода дасть змогу продовжити зростання експорту та гарантуватиме Китаю квоту не меншу за ту, яку отримає будь-яке інше джерело імпорту. Аналітики Citi зазначили, що правила реалізації домовленості, граничні обсяги, мінімальні ціни та можливі винятки ще потребують технічних переговорів.

Виробництво в Європі

Президент Changan Чжао Фей на Паризькому автосалоні сказав, що не надто занепокоєний угодою. На його думку, вона може передувати правилам щодо частки локалізованого виробництва в Європі; компанія планує розпочати виробництво автомобілів у регіоні на початку наступного року.

Аналітики також вважають, що обмеження доступу через імпорт можуть посилити стимул для китайських автовиробників розміщувати виробництво ближче до європейських покупців. Jefferies описала ситуацію як зниження тарифного ризику за одночасного посилення ризику квот.

Читай нас у