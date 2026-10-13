Smart公司在巴黎车展上发布了超紧凑型双座电动汽车Smart #2。该车型在风格上让人联想到Smart Fortwo，专为在狭窄的城市街道行驶和在有限空间停车而设计。据Engadget报道，该汽车将提供多种双色设计方案。

电动汽车规格

Smart #2配备一台后置60千瓦电动机，可向后轮提供130牛米的扭矩。该车型的后轮胎比前轮胎更大。该车还配备五连杆后悬架，Smart表示，这应能提供更具运动感的操控和更高的舒适性。

位于车辆地板中的电池单次充电可提供最高180英里、约290公里的续航里程。该车型支持快速充电：电池电量从10%充至80%可在20分钟内完成。

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配置与版本

基础版Pure将配备驾驶辅助系统、10.1英寸中央屏幕和8.8英寸驾驶员显示屏。该汽车还将支持通过4G、Wi-Fi和蓝牙无线连接设备。

Pure+版本将配备11千瓦交流充电和驾驶员座椅加热功能。Premium配置包括玻璃车顶、加热真皮座椅以及配备七个扬声器的Sennheiser音响系统。限量版Couture Edition将生产999辆：其将采用白色车身、金色涂装车顶和带有金色细节的车轮。

Smart表示，该车型起售价将低于26,500美元，或20,000英镑。公司尚未公布有关价格和供应情况的确切信息。预订计划于春季开放，交付预计在夏季进行。

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