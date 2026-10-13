Компания Smart представила на Парижском автосалоне сверхкомпактный двухместный электромобиль Smart #2. Модель стилистически напоминает Smart Fortwo и предназначена для движения по узким городским улицам и парковки в ограниченном пространстве. Как сообщает Engadget, автомобиль будет доступен в нескольких двухцветных вариантах оформления.

Характеристики электромобиля

Smart #2 оснащён задним электродвигателем мощностью 60 кВт, который обеспечивает крутящий момент 130 Нм на задних колёсах. Задние шины модели больше передних. Также автомобиль имеет пятирычажную заднюю подвеску, которая, по заявлению Smart, должна обеспечить более спортивную управляемость и повышенный комфорт.

Аккумулятор, размещённый в полу автомобиля, будет обеспечивать запас хода до 180 миль, или около 290 км, на одной зарядке. Модель поддерживает быструю зарядку: заряд аккумулятора с 10% до 80% может восполняться за 20 минут.

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Оснащение и комплектации

Базовая версия Pure получит системы помощи водителю, центральный экран диагональю 10,1 дюйма и 8,8-дюймовый дисплей водителя. Автомобиль также будет поддерживать беспроводное подключение устройств через 4G, Wi-Fi и Bluetooth.

Версия Pure+ получит зарядку переменным током мощностью 11 кВт и подогрев водительского сиденья. Комплектация Premium предусматривает стеклянную крышу, подогрев кожаных сидений и аудиосистему Sennheiser с семью динамиками. Ограниченная серия Couture Edition будет выпущена тиражом 999 автомобилей: она получит белый кузов, окрашенную в золотистый цвет крышу и колёса с золотистыми деталями.

Smart заявила, что стартовая цена модели будет меньше 26 500 долларов, или 20 000 фунтов стерлингов. Точные данные о стоимости и доступности компания ещё не объявила. Предварительные заказы планируют открыть весной, а поставки ожидаются летом.

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