Firma Smart zaprezentowała na Paryskim Salonie Samochodowym ultrakompaktowy dwumiejscowy samochód elektryczny Smart #2. Model stylistycznie przypomina Smarta Fortwo i jest przeznaczony do jazdy wąskimi ulicami miejskimi oraz parkowania na ograniczonej przestrzeni. Jak informuje Engadget, samochód będzie dostępny w kilku dwukolorowych wariantach stylistycznych.

Specyfikacja samochodu elektrycznego

Smart #2 jest wyposażony w tylny silnik elektryczny o mocy 60 kW, który zapewnia moment obrotowy 130 Nm na tylnych kołach. Tylne opony modelu są większe od przednich. Samochód ma także pięciowahaczowe tylne zawieszenie, które według firmy Smart powinno zapewniać bardziej sportowe prowadzenie i większy komfort.

Akumulator umieszczony w podłodze samochodu będzie zapewniał zasięg do 180 mil, czyli około 290 km, na jednym ładowaniu. Model obsługuje szybkie ładowanie: poziom naładowania akumulatora można zwiększyć z 10% do 80% w 20 minut.

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Wyposażenie i wersje

Podstawowa wersja Pure będzie mieć systemy wspomagania kierowcy, centralny ekran o przekątnej 10,1 cala oraz 8,8-calowy wyświetlacz kierowcy. Samochód będzie także obsługiwać bezprzewodowe łączenie urządzeń przez 4G, Wi-Fi i Bluetooth.

Wersja Pure+ otrzyma ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW oraz podgrzewane siedzenie kierowcy. Wersja Premium przewiduje szklany dach, podgrzewane skórzane siedzenia i system audio Sennheiser z siedmioma głośnikami. Limitowana seria Couture Edition zostanie wyprodukowana w liczbie 999 samochodów: będzie mieć białe nadwozie, dach pomalowany na złoty kolor oraz koła ze złotymi detalami.

Smart oświadczył, że cena początkowa modelu będzie niższa niż 26 500 dolarów, czyli 20 000 funtów szterlingów. Firma nie ogłosiła jeszcze dokładnych informacji o cenie i dostępności. Przedsprzedaż ma zostać otwarta wiosną, a dostawy są oczekiwane latem.

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