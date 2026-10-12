中国乘用车销量下降28%，出口增长74%——OilPrice

中国9月乘用车零售销量同比下降28%，至162万辆。这是销量连续第12个月同比下滑，尽管该指标较8月增长5%，OilPrice报道，并援引中国乘用车协会（CPCA）的数据。

电动汽车和混合动力汽车的份额

9月，电动汽车和插电式混合动力汽车占乘用车销量的67%。与此同时，这类车辆的零售销量较上年9月下降17%，至108万辆。

CPCA表示，销售总量在同比层面承受了显著压力，月度复苏有限。该协会评估称，内燃机汽车销量下降更快，而新能源汽车仍保持市场领先地位。

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出口变得更加重要

乘用车海外发运量（包括组装套件）增长73.7%，达到91.7万辆。出口占制造商销量的36%，而一年前为19%。

CPCA指出，部分汽车制造商的海外发运量已超过其销量的一半，且越来越多公司的这一比例接近70%。与此同时，由于预计欧洲可能将中国混合动力汽车的进口限制在每年35万辆，这类需求的可持续性受到质疑。

经销商面临压力

该协会还将新能源汽车销量增长放缓与内存和芯片价格上涨联系起来，背景是与人工智能相关的需求以及有限的供应。CPCA数据显示，经销商采购新车时更加谨慎，并认为“金九银十”的季节性效应明显弱于往年。

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