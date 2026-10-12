Detaliczna sprzedaż samochodów osobowych w Chinach spadła we wrześniu o 28% rok do roku, do 1,62 mln sztuk. Był to 12. z rzędu miesiąc rocznego spadku sprzedaży, chociaż w porównaniu z sierpniem wskaźnik wzrósł o 5%, informuje OilPrice, powołując się na Chińskie Stowarzyszenie Samochodów Osobowych (CPCA).

Udział pojazdów elektrycznych i hybryd

Samochody elektryczne i hybrydy plug-in stanowiły we wrześniu 67% sprzedaży samochodów osobowych. Jednocześnie detaliczna sprzedaż takich pojazdów zmniejszyła się o 17% w porównaniu z wrześniem poprzedniego roku, do 1,08 mln sztuk.

CPCA oświadczyło, że łączny wolumen sprzedaży znalazł się pod znaczną presją w ujęciu rocznym, a miesięczne ożywienie było ograniczone. Według oceny stowarzyszenia sprzedaż samochodów z silnikami spalinowymi spadała szybciej, podczas gdy pojazdy wykorzystujące nowe źródła energii utrzymywały czołowe pozycje na rynku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Eksport zyskał na znaczeniu

Dostawy samochodów osobowych za granicę, w tym zestawów do montażu, wzrosły o 73,7% i osiągnęły 917 tys. sztuk. Eksport zapewnił 36% sprzedaży producentów wobec 19% rok wcześniej.

CPCA zaznaczyło, że u niektórych producentów samochodów dostawy zagraniczne już przekraczają połowę sprzedaży, a w coraz większej liczbie firm ich udział zbliża się do 70%. Jednocześnie trwałość takiego popytu stanęła pod znakiem zapytania ze względu na oczekiwania, że Europa może ograniczyć import chińskich samochodów hybrydowych do poziomu 350 tys. sztuk rocznie.

Presja na dealerów

Stowarzyszenie powiązało również spowolnienie wzrostu sprzedaży samochodów wykorzystujących nowe źródła energii ze wzrostem cen pamięci i chipów w warunkach popytu związanego ze sztuczną inteligencją oraz ograniczonej podaży. Według CPCA dealerzy ostrożniej kupują nowe samochody i oceniają sezonowy efekt „złotego września i srebrnego października” jako znacznie słabszy niż w poprzednich latach.

Czytaj nas na