Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре сократились на 28% в годовом выражении — до 1,62 млн единиц. Это стало 12-м подряд месяцем годового снижения продаж, хотя по сравнению с августом показатель вырос на 5%, сообщает OilPrice со ссылкой на Китайскую ассоциацию пассажирских автомобилей (CPCA).

Доля электромобилей и гибридов

Электромобили и подключаемые гибриды составили 67% продаж пассажирских автомобилей в сентябре. В то же время розничные продажи таких транспортных средств уменьшились на 17% по сравнению с сентябрем предыдущего года — до 1,08 млн единиц.

В CPCA заявили, что общий объем продаж испытывал значительное давление в годовом выражении, а месячное восстановление было ограниченным. По оценке ассоциации, продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сокращались быстрее, тогда как автомобили на новых источниках энергии сохраняли ведущие позиции на рынке.

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Экспорт стал важнее

Поставки пассажирских автомобилей за рубеж, включая комплекты для сборки, выросли на 73,7% и достигли 917 тыс. единиц. Экспорт обеспечил 36% продаж производителей против 19% годом ранее.

CPCA отметила, что у отдельных автопроизводителей зарубежные поставки уже превышают половину продаж, а у все большего числа компаний их доля приближается к 70%. В то же время устойчивость такого спроса оказалась под вопросом из-за ожиданий возможного ограничения Европой импорта китайских гибридных автомобилей на уровне 350 тыс. единиц в год.

Давление на дилеров

Ассоциация также связала замедление роста продаж автомобилей на новых источниках энергии с увеличением цен на память и чипы на фоне спроса, связанного с искусственным интеллектом, и ограниченного предложения. Дилеры, по данным CPCA, осторожнее закупают новые автомобили и оценивают сезонный эффект «золотого сентября и серебряного октября» как значительно более слабый, чем в предыдущие годы.

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