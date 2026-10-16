特斯拉在加州撞上警车，两名警员受伤——Electrek

在加利福尼亚州费尔菲尔德，一辆特斯拉撞上了加州公路巡警队（CHP）的一辆道奇 Charger 巡逻车，导致两名警员严重受伤。据Electrek报道，这名22岁的特斯拉司机告诉调查人员，在启用 Full Self-Driving 系统时，他在驾驶过程中睡着了。

封闭高速公路上的碰撞

事故发生在10月13日午夜前不久，地点位于80号州际公路东行方向、Air Base Parkway以西。执法人员当时正在处理约一小时前发生的另一宗致命事故现场。

CHP表示，四条车道被锥桶和信号照明弹封闭。特斯拉以车流速度在高速公路上行驶，穿过封闭路段后撞上了巡逻车，当时两名警员都在车内。巡逻车及现场另一辆汽车上的摄像头记录了撞击瞬间。

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这名来自萨克拉门托的特斯拉司机受轻伤。两起事故均在调查中。CHP强调，Full Self-Driving 是驾驶辅助系统，并不免除驾驶员控制车辆的义务。

核查车辆数据

CHP没有说明特斯拉的车型及软件版本。有关使用 Full Self-Driving 的说法仅基于司机的陈述；车辆车载日志数据将确定事故发生时该系统是否处于启用状态。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）于2021年8月在发生一系列特斯拉撞上停放警车和消防车的事故后启动调查。2023年12月，特斯拉召回了超过200万辆汽车，并发布软件更新，增加了用于监测驾驶员注意力的警告。

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