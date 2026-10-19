保时捷不计划为其即将推出的中置发动机超级跑车提供纯电动版本，该车型在产品阵容中的定位将高于911。公司首席执行官迈克尔·莱特斯解释称，这是因为该细分市场对电动汽车缺乏足够需求，Motor1报道。

平台不设纯电动版本

莱特斯表示，该平台不会推出电池电动车，因为保时捷没有看到超级跑车买家对这类汽车的需求。同时，这家制造商并未放弃整体电动化：公司已经拥有电动Taycan、Macan和Cayenne车型。

与Mission S概念车相关的新架构将支持内燃机、常规混合动力系统和插电式混合动力系统。保时捷尚未披露最终的动力总成配置，但该车型不设纯电池电动版本。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

押注发动机和混合动力技术

保时捷希望保留打造配备内燃机的相对轻量化汽车，以及具有额外动力的混合动力版本的能力。该公司此前还表示，不会推出纯电动保时捷911。

其他制造商也对电动超级跑车的需求表示怀疑。兰博基尼首席执行官斯特凡·温克尔曼称电动汽车是“昂贵的爱好”，并表示市场和客户尚未为此做好准备。据该媒体报道，帕加尼在经销商和客户未表现出兴趣后，放弃了电动Utopia项目。Rimac在计划生产150辆的情况下，售出了71辆Nevera电动超级跑车。

关注我们在