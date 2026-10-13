美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）已立案DP26010，以审议一份关于特斯拉自动驾驶出租车可能在启用中的学校区域超速行驶的请愿书。该请愿书涉及启用Tesla Automated Driving System自动驾驶系统的2026车型年自动驾驶出租车。

据Electrek报道，该请愿书于9月23日提交给监管机构，NHTSA缺陷调查办公室于10月9日立案。这尚不是正式调查：该机构必须决定是否有理由启动调查。

视频与事故报告

请愿书中的证据包括请愿人援引的三段社交媒体视频，以及NHTSA统计中列出的四起事件。材料中未提及事故、受伤人员或死亡人员。

联邦规定给予NHTSA自收到请愿书起120天时间，以批准或驳回请愿书。根据该媒体的计算，作出决定的截止日期约为2027年1月21日。若请愿书获批，该机构将启动正式的缺陷调查，该调查可能最终导致车辆召回。

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自动驾驶出租车车队评估

NHTSA估计，受该请愿书影响的特斯拉自动驾驶出租车车队约有1,000辆Model Y和Cybercab。特斯拉未披露该公司运营的自动驾驶出租车数量，监管机构称其数字为估计值。

此前，特斯拉软件已出现与速度有关的问题：2025年6月奥斯汀自动驾驶出租车服务启动时的视频显示，车辆行驶速度超过了规定限速。当时，NHTSA表示正就此事与特斯拉联系。

监管机构的其他行动

2025年10月，NHTSA还因Full Self-Driving可能违反交通规则而启动了另一项调查，其中包括闯红灯和在错误车道行驶。此外，该机构要求特斯拉在宣誓后说明，没有踏板和方向盘的Cybercab如何符合联邦安全标准。

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