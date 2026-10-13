在法国巴黎车展上，中国品牌Omoda发布了紧凑型跨界车Omoda 4，并计划于明年将其投放英国市场。据Autocar报道，该车型起售价将低于2.5万英镑。

混合动力版将率先推出

Omoda 4将成为该品牌英国产品线中的入门车型，定位低于Omoda 5、7和9。这款跨界车与奇瑞旗下另一品牌的Jaecoo 5关系密切。

预计首先上市的将是搭载1.5升汽油发动机和电动机的全混合动力版本。该动力系统的综合功率将为221马力。据Autocar报道，这款新车可能会超过更大尺寸Omoda 5的官方燃油经济性，后者标称为每加仑52英里。

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该刊物称，混合动力版Omoda 4的竞争对手包括混合动力版本的Nissan Juke、Renault Captur和Skoda Kamiq。

纯电版与内饰设计

预计Omoda 4的纯电动版本将配备容量为61千瓦时的电池，续航里程为248英里。其价格预计约为2.7万英镑。该版本的竞争对手包括Renault 4和Ford Puma Gen-E。

Jaecoo 5也提供纯汽油动力系统，但Omoda尚未说明Omoda 4是否会有这一版本。新车与该品牌其他车型相比，拥有更锐利的车身线条和更具运动感的内饰设计。中控台配备跑车风格的控制面板、点火按钮以及仿碳纤维饰件。车内设置的实体控制装置不多，并配有具备人工智能功能的数字座舱。

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