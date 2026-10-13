На Парижском автосалоне во Франции китайский бренд Omoda представил компактный кроссовер Omoda 4, который в следующем году планирует вывести на рынок Великобритании. Стартовая цена модели составит менее 25 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Autocar.

Гибридная версия появится первой

Omoda 4 станет начальной моделью марки в британской линейке и расположится ниже Omoda 5, 7 и 9. Кроссовер является близким родственником Jaecoo 5 — модели другого бренда компании Chery.

Сначала на рынок должен выйти полноценный гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Совокупная мощность силовой установки составит 221 л. с. По данным Autocar, новинка, вероятно, превзойдет заявленную экономичность более крупной Omoda 5, для которой указан показатель 52 мили на галлон.

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Издание называет конкурентами гибридной Omoda 4 Nissan Juke, Renault Captur и Skoda Kamiq в гибридных версиях.

Электрическая версия и оформление салона

Электрическая модификация Omoda 4, как ожидается, получит батарею емкостью 61 кВт·ч и запас хода 248 миль. Ее цену прогнозируют на уровне около 27 тысяч фунтов стерлингов. Среди соперников этой версии названы Renault 4 и Ford Puma Gen-E.

Jaecoo 5 также предлагается с исключительно бензиновой силовой установкой, однако Omoda не сообщала, будет ли у Omoda 4 такой вариант. Новинка отличается от других моделей бренда более острыми линиями кузова и спортивным оформлением интерьера. На центральной консоли размещены панель управления в стиле спортивных автомобилей, кнопка зажигания и отделка с имитацией карбона. В салоне предусмотрено немного физических элементов управления и цифровой кокпит с функциями искусственного интеллекта.

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