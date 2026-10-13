Na salonie samochodowym w Paryżu we Francji chińska marka Omoda zaprezentowała kompaktowego crossovera Omoda 4, którego w przyszłym roku planuje wprowadzić na rynek Wielkiej Brytanii. Cena wyjściowa modelu ma wynieść mniej niż 25 tys. funtów, informuje Autocar.

Wersja hybrydowa pojawi się jako pierwsza

Omoda 4 stanie się podstawowym modelem marki w brytyjskiej gamie i zostanie pozycjonowana poniżej modeli Omoda 5, 7 i 9. Crossover jest bliskim krewnym Jaecoo 5, modelu innej marki firmy Chery.

Najpierw na rynek ma trafić pełna hybryda z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym i silnikiem elektrycznym. Łączna moc układu napędowego wyniesie 221 KM. Według Autocar nowość prawdopodobnie przewyższy deklarowaną oszczędność większej Omody 5, dla której podano wynik 52 mil na galon.

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Publikacja wymienia Nissana Juke, Renault Captur i Skodę Kamiq w wersjach hybrydowych jako konkurentów hybrydowej Omody 4.

Wersja elektryczna i wykończenie wnętrza

Elektryczna odmiana Omody 4 ma otrzymać akumulator o pojemności 61 kWh i zasięg 248 mil. Jej cenę prognozuje się na poziomie około 27 tys. funtów. Wśród rywali tej wersji wymieniono Renault 4 i Forda Puma Gen-E.

Jaecoo 5 jest również oferowany z wyłącznie benzynowym układem napędowym, jednak Omoda nie poinformowała, czy Omoda 4 będzie mieć taki wariant. Nowy model wyróżnia się na tle innych samochodów marki ostrzejszymi liniami nadwozia i bardziej sportowym wystrojem wnętrza. Na konsoli centralnej umieszczono panel sterowania w stylu samochodów sportowych, przycisk zapłonu oraz wykończenie imitujące włókno węglowe. We wnętrzu przewidziano niewiele fizycznych elementów sterowania oraz cyfrowy kokpit z funkcjami sztucznej inteligencji.

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