Бюджетные шины в Латвии могут подорожать на 15–20% — LSM English

В Латвии водителям, планирующим купить новые зимние шины, стоит готовиться к повышению цен и возможному дефициту отдельных типоразмеров. Как сообщает LSM English, одним из главных факторов являются антидемпинговые пошлины ЕС на шины китайского производства, вступившие в силу летом.

Для компаний, сотрудничавших с расследованием Европейской комиссии, пошлина составляет 24,4%. Для производителей, не сотрудничавших со следствием, её ставка достигает 45,3%. Министерство иностранных дел Латвии пояснило, что пошлины ввели из-за длительного искусственного удержания китайскими компаниями более низких цен на европейском рынке, что вредило европейскому сектору производства шин.

Бюджетный сегмент

Представитель продавца автозапчастей Inter Cars Гундарс Лиекне заявил, что компания пыталась ввезти китайские, то есть бюджетные, шины до вступления пошлин в силу. По его словам, часть китайских производителей начала переносить заводы в другие страны, чтобы избежать более высокого тарифа. Лиекне оценил возможное среднее повышение цен в 15–20%.

В первую очередь подорожание может затронуть бюджетные шины, которые составляют примерно две трети рынка новых шин в Латвии. Руководитель Riepu garāža Гинтс Улницанс отметил, что со временем цены могут вырасти и в премиальном сегменте из-за удорожания сырья и труда, а также замедления производства автомобилей в Европе.

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Поставки и наличие

По словам Лиекне, перенос заводов и создание новых цепочек поставок могут привести к нехватке шин определённых размеров. Это особенно касается мягких и шипованных моделей, необходимых в Латвии, Эстонии и Скандинавии. Производители прежде всего ориентируются на массовый спрос на шины европейского типа, поэтому в некоторых сегментах предложение может быть ограниченным.

Военные конфликты на Ближнем Востоке также осложняют поставки из Азии: грузовые суда выбирают альтернативные маршруты, что удлиняет доставку примерно на 15 дней и увеличивает стоимость перевозок. Улницанс сообщил, что доставка контейнера может стоить от 2,5 тыс. до 9 тыс. долларов. Контейнер вмещает около 900–1000 шин, поэтому колебания тарифов на перевозку могут добавить к себестоимости одной шины 7–8 долларов.

Зимние шины в Латвии обязательны с 1 декабря. Эксперты также предупредили о возможных проблемах с доступностью и ценами на моторные масла и другие автомобильные смазочные материалы в ближайшие месяцы.

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