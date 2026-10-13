Budżetowe opony na Łotwie mogą podrożeć o 15–20% — LSM English

Na Łotwie kierowcy planujący zakup nowych opon zimowych powinni przygotować się na wyższe ceny i możliwy niedobór niektórych rozmiarów. Jak informuje LSM English, jednym z głównych czynników są unijne cła antydumpingowe na opony produkowane w Chinach, które weszły w życie latem.

Dla firm, które współpracowały w ramach dochodzenia Komisji Europejskiej, cło wynosi 24,4%. W przypadku producentów, którzy nie współpracowali w dochodzeniu, stawka sięga 45,3%. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy wyjaśniło, że cła wprowadzono z powodu długotrwałego sztucznego utrzymywania przez chińskie firmy niższych cen na rynku europejskim, co szkodziło europejskiemu sektorowi produkcji opon.

Segment budżetowy

Przedstawiciel sprzedawcy części samochodowych Inter Cars Gundars Liekne powiedział, że firma próbowała sprowadzić chińskie, czyli budżetowe, opony przed wejściem w życie ceł. Według niego część chińskich producentów zaczęła przenosić fabryki do innych krajów, aby uniknąć wyższej taryfy. Liekne ocenił możliwy średni wzrost cen na 15–20%.

Podwyżki cen mogą przede wszystkim dotknąć opon budżetowych, które stanowią około dwóch trzecich rynku nowych opon na Łotwie. Szef Riepu garāža Gints Ulnicans zauważył, że z czasem ceny mogą wzrosnąć także w segmencie premium ze względu na drożejące surowce i pracę, a także spowolnienie produkcji samochodów w Europie.

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Dostawy i dostępność

Według Liekne przenoszenie fabryk i tworzenie nowych łańcuchów dostaw może prowadzić do niedoboru opon w określonych rozmiarach. Dotyczy to szczególnie modeli miękkich i kolcowanych, potrzebnych na Łotwie, w Estonii i Skandynawii. Producenci koncentrują się przede wszystkim na masowym popycie na opony typu europejskiego, dlatego w niektórych segmentach podaż może być ograniczona.

Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie również komplikują dostawy z Azji: statki towarowe wybierają alternatywne trasy, co wydłuża dostawy o około 15 dni i zwiększa koszty transportu. Ulnicans poinformował, że dostawa kontenera może kosztować od 2,5 tys. do 9 tys. dolarów. Kontener mieści około 900–1000 opon, dlatego wahania stawek przewozowych mogą zwiększyć koszt jednej opony o 7–8 dolarów.

Opony zimowe na Łotwie są obowiązkowe od 1 grudnia. Eksperci ostrzegli także przed możliwymi problemami z dostępnością i cenami olejów silnikowych oraz innych samochodowych środków smarnych w najbliższych miesiącach.

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