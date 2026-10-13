Volkswagen sprzedał w Stanach Zjednoczonych w trzecim kwartale 2026 roku 1421 samochodów elektrycznych — o 90% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Informuje o tym InsideEVs. Łączna sprzedaż marki w USA od lipca do września wyniosła 78 179 samochodów, o 10,9% mniej w ujęciu rok do roku.

Spadek sprzedaży ID.4 i ID. Buzz

W ciągu kwartału firma sprzedała 989 elektrycznych crossoverów ID.4 — o 92,1% mniej niż 12 470 pojazdów w trzecim kwartale 2025 roku. Sprzedaż elektrycznych minivanów ID. Buzz spadła o 82,5%: do 432 sztuk z 2469 rok wcześniej.

Od stycznia do września Volkswagen sprzedał na rynku amerykańskim 6107 samochodów elektrycznych. To o 77% mniej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach poprzedniego roku.

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Firma wyprzedaje pozostałe samochody elektryczne

Obecnie Volkswagen oferuje w USA tylko dwa modele elektryczne i w dużej mierze opiera się na pojazdach z zapasów magazynowych. Produkcję amerykańskiej wersji ID.4 w fabryce w Chattanooga wstrzymano w kwietniu, aby zwolnić moce produkcyjne dla benzynowych SUV-ów. Import ID. Buzz również został wstrzymany, a dostępne minivany to modele z 2025 roku.

Volkswagen obniżał cenę ID.4 o kwotę do 12 500 dolarów, aby zmniejszyć zapasy u dealerów. Jednocześnie cena początkowa ID. Buzz wynosi 61 545 dolarów, a maksymalny zasięg modelu to 234 mile. Publikacja zaznacza, że w przyszłym roku na rynek USA ma trafić zaktualizowany elektryczny crossover ID. Tiguan, który zastąpi ID.4. Powrót ID. Buzz zaplanowano jako model 2028 z portem ładowania NACS, zaktualizowanym oprogramowaniem i innymi kolorami nadwozia.

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