大众汽车2026年第三季度在美国售出1421辆电动汽车，比上年同期减少90%。InsideEVs报道称。该品牌7月至9月在美国的总销量为78,179辆汽车，同比下降10.9%。

ID.4和ID. Buzz销量下滑

该公司当季售出989辆ID.4电动跨界车，较2025年第三季度的12,470辆下降92.1%。ID. Buzz电动厢式车的销量下降82.5%，从一年前的2469辆降至432辆。

1月至9月，大众汽车在美国市场售出6107辆电动汽车。这比上年同期前九个月少77%。

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公司正在清售剩余电动汽车

目前，大众汽车在美国仅提供两款电动车型，并在很大程度上依赖库存车辆。为腾出产能生产燃油SUV，查塔努加工厂的美国版ID.4生产已于4月停止。ID. Buzz的进口也已停止，现有的厢式车均为2025年款。

大众汽车将ID.4价格最多下调12,500美元，以减少经销商库存。同时，ID. Buzz的起售价为61,545美元，该车型最大续航里程为234英里。该刊物指出，更新后的ID. Tiguan电动跨界车预计将于明年进入美国市场，并取代ID.4。ID. Buzz计划以2028年款的身份回归，配备NACS充电接口、更新的软件以及不同的车身颜色。

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