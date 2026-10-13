Продажі електромобілів Volkswagen у США впали на 90% — InsideEVs

Volkswagen у третьому кварталі 2026 року продав у США 1421 електромобіль — на 90% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Про це повідомляє InsideEVs. Загальний обсяг продажів марки у США в липні—вересні становив 78 179 автомобілів, що на 10,9% менше в річному вимірі.

Падіння продажів ID.4 та ID. Buzz

За квартал компанія реалізувала 989 електричних кросоверів ID.4 — на 92,1% менше проти 12 470 машин у третьому кварталі 2025 року. Продажі електричних мінівенів ID. Buzz знизилися на 82,5%: до 432 одиниць із 2469 роком раніше.

За січень—вересень Volkswagen продав на американському ринку 6107 електромобілів. Це на 77% менше, ніж за перші дев'ять місяців попереднього року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Компанія розпродає залишки електромобілів

Наразі Volkswagen пропонує у США лише дві електричні моделі та значною мірою покладається на автомобілі зі складських запасів. Виробництво американської версії ID.4 на заводі в Чаттанузі припинили у квітні, щоб звільнити потужності для випуску бензинових позашляховиків. Імпорт ID. Buzz також зупинили, а доступні мінівени є моделями 2025 року.

Volkswagen знижував ціну ID.4 на суму до 12 500 доларів, щоб скоротити запаси у дилерів. Водночас стартова ціна ID. Buzz становить 61 545 доларів, а максимальний запас ходу моделі — 234 милі. Видання зазначає, що наступного року на ринок США має вийти оновлений електричний кросовер ID. Tiguan, який замінить ID.4. Для ID. Buzz заплановане повернення у статусі моделі 2028 року з портом заряджання NACS, оновленим програмним забезпеченням та іншими кольорами кузова.

Читай нас у