Volkswagen в третьем квартале 2026 года продал в США 1421 электромобиль — на 90% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает InsideEVs. Общий объем продаж марки в США с июля по сентябрь составил 78 179 автомобилей, что на 10,9% меньше в годовом измерении.

Падение продаж ID.4 и ID. Buzz

За квартал компания реализовала 989 электрических кроссоверов ID.4 — на 92,1% меньше по сравнению с 12 470 автомобилями в третьем квартале 2025 года. Продажи электрических минивэнов ID. Buzz снизились на 82,5%: до 432 единиц с 2469 годом ранее.

С января по сентябрь Volkswagen продал на американском рынке 6107 электромобилей. Это на 77% меньше, чем за первые девять месяцев предыдущего года.

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Компания распродает остатки электромобилей

Сейчас Volkswagen предлагает в США только две электрические модели и в значительной степени полагается на автомобили со складских запасов. Производство американской версии ID.4 на заводе в Чаттануге остановили в апреле, чтобы освободить мощности для выпуска бензиновых внедорожников. Импорт ID. Buzz также остановили, а доступные минивэны являются моделями 2025 года.

Volkswagen снижал цену ID.4 на сумму до 12 500 долларов, чтобы сократить запасы у дилеров. В то же время стартовая цена ID. Buzz составляет 61 545 долларов, а максимальный запас хода модели — 234 мили. Издание отмечает, что в следующем году на рынок США должен выйти обновленный электрический кроссовер ID. Tiguan, который заменит ID.4. Для ID. Buzz запланировано возвращение в статусе модели 2028 года с портом зарядки NACS, обновленным программным обеспечением и другими цветами кузова.

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