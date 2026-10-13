Seat和Cupra首席执行官马库斯·豪普特在法国巴黎车展上表示，关于西班牙品牌Seat长期未来的最终决定尚未作出。据他所说，公司正在考虑几种方案，其中包括逐步停掉该品牌。

据Autocar报道，由于关联品牌Cupra增长且利润率更高，Seat的未来引发疑问。目前，Seat的车型阵容由较老的Ibiza和Arona组成。该刊物表示已查阅相关文件，根据这些文件，Seat品牌可能在2029年前作为大众集团大规模重组的一部分被停止。

对Ibiza和Arona的投资

豪普特强调，Seat仍是公司战略的一部分。他指出，Ibiza是Seat在西班牙销量最高的车型，且该品牌在一些市场的份额有所增长。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这位负责人表示，明年将为Ibiza和Arona推出轻度混合动力发动机。在他看来，这表明公司继续投资Seat，并认为该品牌仍有必要。

决定将取决于法规和需求

豪普特表示，即使Seat汽车停止生产，公司仍将在15年内为该品牌车辆提供维修服务。他补充说，目前没有作出决定的固定日期。

他将监管因素，包括CO2排放要求、地缘政治局势、客户体验和电气化速度列为影响Seat未来的关键因素。豪普特指出，2030年后，与CO2相关的要求将变得更加严格，而时间安排和决定将取决于监管条件及购车者的行为。

关注我们在