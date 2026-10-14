Tesla将在美国于10月15日星期四中部时间19时55分直播一场 посвященному新一代Roadster的活动。发布会计划在户外举行。Electrek报道，新日期已获确认。

该活动最初计划于10月1日在得克萨斯州举行，但Tesla于9月28日取消了活动。该公司解释称，其一直与当地气象学家共同关注天气，而这场展示只能在露天场地举行。新日期定于10月15日，Tesla则在社交网络X上确认了直播时间。

多年的延期

Tesla于2017年11月在一场 посвященномуSemi卡车的活动上展示了首辆Roadster原型车。当时，该公司承诺于2020年开始生产。该车型接受5万美元的预订，Founders Series系列定价为25万美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Roadster的生产曾多次推迟：最初推至2021年，随后推至2022年和2023年。2023年5月，埃隆·马斯克表示，他希望在2024年开始生产，并强调这并非承诺。2024年2月，他谈及大幅提高设计目标、在年底前进行展示，以及在2025年生产。2025年11月，投产时间被推迟至2027年或2028年。

可能展示推进器

Electrek称，Tesla和马斯克最近发布的预告暗示，展示车辆可能使用SpaceX冷气体推进器。马斯克表示，有了这些推进器，Roadster从0加速至每小时60英里将不到1秒。该媒体称，此前宣布的汽车飞行演示已缩减为短暂悬停。

Electrek还写道，展示车辆据称将由远程操控，且不会获得在公共道路上行驶的许可。该媒体认为，这些预告也可能表明Roadster采用了更新后的设计，并带有Cyber系列的棱角分明风格。

关注我们在