Brazylijska firma Vammo, która oferuje elektryczne motocykle i usługi wymiany baterii w São Paulo, poinformowała o ponad 10 mln zrealizowanych wymian akumulatorów i rentowności według wskaźnika EBITDA. Jak podaje Electrek, liczba aktywnych użytkowników usługi przekroczyła 10 tys.

Vammo działa w São Paulo od 2022 roku. Firma stworzyła sieć około 1 tys. punktów wymiany baterii: kierowcy mogą wymienić rozładowany akumulator na naładowany zamiast czekać na naładowanie motocykla.

Ekspansja w stanie São Paulo

Kolejnym miastem działalności Vammo ma zostać Campinas. Będzie to pierwsza znacząca ekspansja geograficzna firmy od jej uruchomienia w São Paulo. W dalszej perspektywie planuje ona skoncentrować się na stanie São Paulo, a następnie wejść na inne brazylijskie i latynoamerykańskie rynki.

Według danych firmy liczba jej aktywnych klientów wzrosła od początku roku o 250%. Vammo oczekuje także osiągnięcia około 45 mln dolarów rocznych przychodów powtarzalnych do końca 2026 roku oraz przekroczenia 100 mln wymian baterii w 2027 roku.

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Stacje nowej generacji

Firma poinformowała, że osiągnęła próg rentowności w czerwcu — sześć miesięcy przed planowanym terminem — i stała się rentowna na poziomie EBITDA. Vammo wdraża również stacje wymiany baterii trzeciej generacji, które według jej szacunków pozwalają obniżyć koszty o kolejne 15%.

Nowe stacje wykorzystują oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji do dostosowywania tempa ładowania akumulatorów. System uwzględnia bieżący i prognozowany popyt ze strony kierowców, warunki pogodowe, popyt w aplikacjach dostawczych, wzorce korzystania z usługi oraz temperaturę baterii.

Vammo powołuje się na dane brazylijskiego stowarzyszenia branży motoryzacyjnej FENABRAVE, według których od stycznia do sierpnia 2026 roku w kraju zarejestrowano 11 587 elektrycznych motocykli — o 85% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie modele elektryczne stanowiły zaledwie 0,7% wszystkich sprzedaży motocykli. Firma twierdzi, że jej udział w brazylijskim rynku elektrycznych motocykli przekracza w tym roku 65%.

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