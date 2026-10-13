在圣保罗提供电动摩托车和电池更换服务的巴西公司Vammo表示，已完成超过1000万次电池更换，并实现了EBITDA盈利。据Electrek报道，该服务的活跃用户数量已超过1万人。

Vammo自2022年起在圣保罗运营。该公司建立了约1000个电池更换点组成的网络：骑手可以将耗尽的电池换成充满电的电池，而无需等待摩托车充电。

在圣保罗州扩张

Vammo下一座运营城市将是坎皮纳斯。这将是该公司自进入圣保罗以来首次重大的地域扩张。此后，该公司计划专注于圣保罗州，随后进入其他巴西和拉丁美洲市场。

根据该公司数据，其活跃客户数量自年初以来增长了250%。Vammo还预计，到2026年底将实现约4500万美元的年度经常性收入，并在2027年超过1亿次电池更换。

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新一代换电站

该公司表示，其于6月实现盈亏平衡，比计划提前六个月，并实现了EBITDA盈利。Vammo还在部署第三代换电站，据其估计，这些换电站可进一步降低15%的成本。

新换电站使用基于人工智能的软件来调整电池充电速率。该系统会考虑骑手当前和预测的需求、天气状况、配送应用中的需求、服务使用模式以及电池温度。

Vammo援引巴西汽车行业协会FENABRAVE的数据称，2026年1月至8月，该国注册了11,587辆电动摩托车，比去年同期增长85%。与此同时，电动型号仅占所有摩托车销量的0.7%。该公司表示，其今年在巴西电动摩托车市场的份额超过65%。

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