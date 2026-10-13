Бразильская компания Vammo, предоставляющая электромотоциклы и услуги по замене батарей в Сан-Паулу, заявила о более чем 10 млн выполненных замен аккумуляторов и прибыльности по показателю EBITDA. Как сообщает Electrek, число активных пользователей сервиса превысило 10 тыс.

Vammo работает в Сан-Паулу с 2022 года. Компания создала сеть примерно из 1 тыс. пунктов замены батарей: водители могут обменять разряженный аккумулятор на заряженный вместо ожидания зарядки мотоцикла.

Расширение в штате Сан-Паулу

Следующим городом для работы Vammo должен стать Кампинас. Это будет первое значительное географическое расширение компании после запуска в Сан-Паулу. В дальнейшем она планирует сосредоточиться на штате Сан-Паулу, а затем выйти на другие бразильские и латиноамериканские рынки.

По данным компании, число ее активных клиентов с начала года выросло на 250%. Vammo также ожидает достичь около 45 млн долларов годового регулярного дохода к концу 2026 года и превысить отметку в 100 млн замен батарей в 2027 году.

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Станции нового поколения

Компания сообщила, что вышла на безубыточность в июне — на шесть месяцев раньше запланированного срока — и стала прибыльной по EBITDA. Vammo также развертывает станции замены батарей третьего поколения, которые, по ее оценке, позволяют сократить расходы еще на 15%.

Новые станции используют программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для корректировки темпов зарядки аккумуляторов. Система учитывает текущий и прогнозируемый спрос со стороны водителей, погодные условия, спрос в приложениях для доставки, модели использования сервиса и температуру батарей.

Vammo ссылается на данные бразильской ассоциации автомобильной отрасли FENABRAVE, согласно которым в январе—августе 2026 года в стране зарегистрировали 11 587 электромотоциклов — на 85% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом электрические модели составили лишь 0,7% всех продаж мотоциклов. Компания заявляет, что ее доля на бразильском рынке электромотоциклов в этом году превышает 65%.

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