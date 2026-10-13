Vammo заявила про 10 млн замін батарей і прибутковість за EBITDA — Electrek

Бразильська компанія Vammo, що надає електромотоцикли та послуги заміни батарей у Сан-Паулу, заявила про понад 10 млн виконаних замін акумуляторів і прибутковість за показником EBITDA. Як повідомляє Electrek, кількість активних користувачів сервісу перевищила 10 тис.

Vammo працює в Сан-Паулу з 2022 року. Компанія створила мережу приблизно з 1 тис. пунктів заміни батарей: водії можуть обміняти розряджений акумулятор на заряджений замість очікування на заряджанні мотоцикла.

Розширення у штаті Сан-Паулу

Наступним містом для роботи Vammo має стати Кампінас. Це буде перше значне географічне розширення компанії після запуску в Сан-Паулу. Надалі вона планує зосередитися на штаті Сан-Паулу, а згодом — вийти на інші бразильські та латиноамериканські ринки.

За даними компанії, кількість її активних клієнтів від початку року зросла на 250%. Vammo також очікує досягти близько 45 млн доларів річного регулярного доходу до кінця 2026 року та перевищити позначку в 100 млн замін батарей у 2027 році.

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Станції нового покоління

Компанія повідомила, що вийшла на беззбитковість у червні — на шість місяців раніше від запланованого терміну — і стала прибутковою за EBITDA. Vammo також розгортає станції заміни батарей третього покоління, які, за її оцінкою, дають змогу скоротити витрати ще на 15%.

Нові станції використовують програмне забезпечення на основі штучного інтелекту для коригування темпів заряджання акумуляторів. Система враховує поточний і прогнозований попит із боку водіїв, погодні умови, попит у застосунках для доставки, моделі користування сервісом і температуру батарей.

Vammo посилається на дані бразильської асоціації автомобільної галузі FENABRAVE, за якими в січні—серпні 2026 року в країні зареєстрували 11 587 електромотоциклів — на 85% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Водночас електричні моделі становили лише 0,7% усіх продажів мотоциклів. Компанія заявляє, що її частка на бразильському ринку електромотоциклів цьогоріч перевищує 65%.

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