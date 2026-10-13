在法国，中国高端SUV品牌AITO计划于2027年秋季开始在欧洲销售汽车。该公司在巴黎车展上宣布了这一计划，并展示了AITO 9、AITO 8、AITO 7和AITO 6车型，Electrek报道。

该品牌由汽车制造商Seres利用华为技术打造。不过，AITO在巴黎发布的新闻材料中并未提及华为的名称。Seres Group董事会成员兼副总裁克利福德·康表示，对AITO而言，“新奢华”将传统奢华与科技奢华相结合。

认证与本地化

在开始销售前，AITO计划获得欧洲整车型式批准EU Whole Vehicle Type Approval。该公司还希望其产品线中的所有车型均获得按照2026年规程评定的五星Euro NCAP安全评级。

该公司表示，计划使车辆的动力总成和底盘适应欧洲道路，引入多语言语音控制，并与合作伙伴共同完善驾驶辅助和泊车系统。AITO还宣布将建立服务网络，配备当地的零部件和客户支持团队，并遵守GDPR要求。同时，该公司尚未公布价格、首发销售国家、经销商或车型的欧洲规格。

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中国市场的车型参数

在中国，亮相的四款车型均提供纯电动版本和REEV版本——即配备增程器的电动汽车，其中汽油发动机作为发电机运行。

旗舰车型AITO 9在中国以M9之名销售，车长5285毫米，轴距3125毫米。AITO称，该车型最大功率达到497千瓦，即666马力，0至100公里/小时加速时间为4.6秒。该车配备800伏主动悬架、后轮转向和CATL电池。

已公布产品线中最紧凑的AITO 6车长4960毫米，配备两排座椅。纯电版本功率为340千瓦，REEV版本为345千瓦；其宣称的0至100公里/小时加速时间为5.2秒。据Seres数据，AITO在2025年于中国销售了42.6万辆汽车。

9月，Seres接手了AITO的产品定义、设计、营销、零售销售和服务，而华为转为辅助角色。两周后，两家公司签署了一项新的五年合作协议。

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