Во Франции китайский бренд премиальных SUV AITO планирует начать продажи автомобилей в Европе осенью 2027 года. О намерении компания сообщила на Парижском автосалоне, где представила модели AITO 9, AITO 8, AITO 7 и AITO 6, пишет Electrek.

Бренд создан автопроизводителем Seres с использованием технологий Huawei. Однако в парижских пресс-материалах AITO название Huawei не упоминалось. Член совета директоров и вице-президент Seres Group Клиффорд Канг заявил, что для AITO «новая роскошь» сочетает традиционную роскошь с технологической.

Сертификация и локализация

Перед началом продаж AITO планирует получить европейское одобрение типа транспортного средства EU Whole Vehicle Type Approval. Компания также стремится получить пятизвездочный рейтинг безопасности Euro NCAP по протоколу 2026 года для всех моделей линейки.

Компания сообщила о намерении адаптировать силовые установки и шасси автомобилей к европейским дорогам, внедрить многоязычное голосовое управление и доработать системы помощи водителю и парковки совместно с партнерами. AITO также заявила о создании сервисной сети с местными командами по запчастям и поддержке клиентов, а также о соблюдении требований GDPR. При этом компания не объявила цены, страны начала продаж, дилеров или европейские спецификации моделей.

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Характеристики моделей в Китае

В Китае все четыре представленные модели предлагаются как в полностью электрической версии, так и в версии REEV — электромобилях с увеличителем запаса хода, где бензиновый двигатель работает генератором.

Флагманский AITO 9, который в Китае продается под названием M9, имеет длину 5285 мм и колесную базу 3125 мм. По данным AITO, максимальная мощность модели достигает 497 кВт, или 666 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Автомобиль оснащен 800-вольтовой активной подвеской, управлением задними колесами и батареей CATL.

Самый компактный в заявленной линейке AITO 6 имеет длину 4960 мм и два ряда сидений. Электрическая версия развивает 340 кВт, а REEV-версия — 345 кВт; заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 5,2 секунды. В 2025 году AITO продала в Китае 426 тыс. автомобилей, по данным Seres.

В сентябре Seres взяла на себя определение продукта, дизайн, маркетинг, розничные продажи и сервис AITO, тогда как Huawei перешла к вспомогательной роли. Через две недели компании заключили новое пятилетнее соглашение о сотрудничестве.

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