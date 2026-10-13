We Francji chińska marka premium SUV-ów AITO planuje rozpocząć sprzedaż samochodów w Europie jesienią 2027 roku. Firma poinformowała o tym zamiarze podczas Paryskiego Salonu Samochodowego, gdzie zaprezentowała modele AITO 9, AITO 8, AITO 7 i AITO 6, pisze Electrek.

Marka została stworzona przez producenta samochodów Seres z wykorzystaniem technologii Huawei. Jednak w paryskich materiałach prasowych AITO nie wspomniano nazwy Huawei. Członek rady dyrektorów i wiceprezes Seres Group Clifford Kang oświadczył, że dla AITO „nowy luksus” łączy tradycyjny luksus z luksusem technologicznym.

Certyfikacja i lokalizacja

Przed rozpoczęciem sprzedaży AITO planuje uzyskać europejską homologację EU Whole Vehicle Type Approval. Firma dąży także do uzyskania pięciogwiazdkowej oceny bezpieczeństwa Euro NCAP według protokołu z 2026 roku dla wszystkich modeli w gamie.

Firma poinformowała o zamiarze dostosowania układów napędowych i podwozi samochodów do europejskich dróg, wprowadzenia wielojęzycznego sterowania głosowego oraz dopracowania systemów wspomagania kierowcy i parkowania wspólnie z partnerami. AITO zapowiedziało również stworzenie sieci serwisowej z lokalnymi zespołami ds. części zamiennych i obsługi klienta oraz przestrzeganie wymogów GDPR. Jednocześnie firma nie ogłosiła cen, krajów rozpoczęcia sprzedaży, dealerów ani europejskich specyfikacji modeli.

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Specyfikacje modeli w Chinach

W Chinach wszystkie cztery zaprezentowane modele są oferowane zarówno w wersji całkowicie elektrycznej, jak i w wersji REEV — samochodów elektrycznych z przedłużaczem zasięgu, w których silnik benzynowy działa jako generator.

Flagowy AITO 9, sprzedawany w Chinach pod nazwą M9, ma długość 5285 mm i rozstaw osi 3125 mm. Według AITO maksymalna moc modelu sięga 497 kW, czyli 666 KM, a przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 4,6 sekundy. Samochód jest wyposażony w 800-woltowe aktywne zawieszenie, skrętną tylną oś oraz baterię CATL.

Najbardziej kompaktowy model w zapowiedzianej gamie, AITO 6, ma długość 4960 mm i dwa rzędy siedzeń. Wersja elektryczna rozwija 340 kW, a wersja REEV — 345 kW; deklarowany czas przyspieszenia do 100 km/h wynosi 5,2 sekundy. W 2025 roku AITO sprzedało w Chinach 426 tys. samochodów, według danych Seres.

We wrześniu Seres przejął określanie produktu, projektowanie, marketing, sprzedaż detaliczną i serwis AITO, podczas gdy Huawei przeszedł do roli pomocniczej. Dwa tygodnie później firmy zawarły nową pięcioletnią umowę o współpracy.

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