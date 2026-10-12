大众获得近15万辆平价电动车订单——Electrek

大众汽车表示，其新推出的 Electric Urban Car Family 在6月启动量产后，已获得近15万辆订单。该系列包括大众 ID. Polo 和 ID. Cross、Cupra Raval 以及斯柯达 Epiq，这些车型基于同一平台打造。Electrek报道称。

欧洲需求增长

大众汽车集团销售主管马丁·桑德表示，欧洲市场消费者向纯电动汽车转变的速度正在加快。他称，高油价以及更多价格更亲民的新车型出现，影响了需求。

第三季度，该集团在欧洲交付的每五辆汽车中就有一辆是纯电动汽车。电动汽车在订单储备中的占比约为40%。当季，大众汽车集团在欧洲交付209,100辆电动车，较2025年同期增长20%；订单同比增长60%。

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1月至9月，该集团向欧洲客户交付586,100辆纯电动汽车，较2025年同期增长12%。该公司称，在德国，电动车订单已超过内燃机车型订单。

新车型价格及其他市场的下滑

搭载37千瓦时电池的 Volkswagen ID. Polo Trend 基础版在德国起售价为24,995欧元，按WLTP工况续航里程最高可达334公里。作为 Volkswagen T-Cross 对应车型的纯电动跨界车 ID. Cross 起售价为27,995欧元。

与此同时，大众汽车集团2026年前九个月的电动车总交付量下降5.4%，至678,700辆。在美国，纯电动车型交付量下降78.4%，至14,900辆；在中国下降42.5%，至48,900辆。该集团今年前九个月共交付各类汽车601万辆，同比下降9%。

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