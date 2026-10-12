Volkswagen сообщил почти о 150 тысячах заказов на автомобили своего нового семейства Electric Urban Car Family после начала серийного производства в июне. В линейку входят Volkswagen ID. Polo и ID. Cross, Cupra Raval и Skoda Epiq, построенные на общей платформе. Об этом сообщает Electrek.

Рост спроса в Европе

Руководитель по сбыту Volkswagen Group Мартин Сандер заявил, что на европейском рынке ускоряется переход покупателей к полностью электрическим автомобилям. По его словам, на спрос повлияли высокие цены на топливо и появление новых более доступных моделей.

В третьем квартале каждый пятый автомобиль, поставленный группой в Европе, был полностью электрическим. Доля электромобилей в портфеле заказов составляла около 40%. За квартал Volkswagen Group поставила в Европе 209 100 электромобилей, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года, а заказы выросли на 60% в годовом выражении.

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В январе—сентябре группа поставила европейским клиентам 586 100 полностью электрических автомобилей — на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. В Германии заказы на электромобили уже превышают заказы на модели с двигателями внутреннего сгорания, по данным компании.

Цены новых моделей и спад на других рынках

Базовая версия Volkswagen ID. Polo Trend с батареей емкостью 37 кВт·ч в Германии стоит от 24 995 евро и имеет запас хода до 334 км по циклу WLTP. Электрический кроссовер ID. Cross, аналог Volkswagen T-Cross, стартует от 27 995 евро.

В то же время совокупные поставки электромобилей Volkswagen Group за девять месяцев 2026 года снизились на 5,4%, до 678 700 машин. В США поставки полностью электрических моделей сократились на 78,4%, до 14 900 единиц, а в Китае — на 42,5%, до 48 900. Всего группа поставила 6,01 млн автомобилей всех типов за первые девять месяцев года, что на 9% меньше в годовом выражении.

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