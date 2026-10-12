Volkswagen poinformował o prawie 150 tysiącach zamówień na samochody z nowej rodziny Electric Urban Car Family po rozpoczęciu seryjnej produkcji w czerwcu. W skład gamy wchodzą Volkswagen ID. Polo i ID. Cross, Cupra Raval oraz Skoda Epiq, zbudowane na wspólnej platformie. Informuje o tym Electrek.

Wzrost popytu w Europie

Szef sprzedaży Volkswagen Group Martin Sander powiedział, że na europejskim rynku przyspiesza przechodzenie nabywców na w pełni elektryczne samochody. Według niego na popyt wpłynęły wysokie ceny paliw oraz pojawienie się nowych, bardziej przystępnych modeli.

W trzecim kwartale co piąty samochód dostarczony przez grupę w Europie był w pełni elektryczny. Udział samochodów elektrycznych w portfelu zamówień wynosił około 40%. W ciągu kwartału Volkswagen Group dostarczyła w Europie 209 100 elektrycznych samochodów, o 20% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, a zamówienia wzrosły o 60% rok do roku.

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Od stycznia do września grupa dostarczyła europejskim klientom 586 100 w pełni elektrycznych samochodów — o 12% więcej niż w tym samym okresie 2025 roku. W Niemczech zamówienia na auta elektryczne już przewyższają zamówienia na modele z silnikami spalinowymi, według danych firmy.

Ceny nowych modeli i spadek na innych rynkach

Podstawowa wersja Volkswagen ID. Polo Trend z akumulatorem o pojemności 37 kWh kosztuje w Niemczech od 24 995 euro i oferuje zasięg do 334 km w cyklu WLTP. Elektryczny crossover ID. Cross, odpowiednik Volkswagena T-Cross, zaczyna się od 27 995 euro.

Jednocześnie łączne dostawy samochodów elektrycznych Volkswagen Group w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku spadły o 5,4%, do 678 700 pojazdów. W Stanach Zjednoczonych dostawy w pełni elektrycznych modeli zmniejszyły się o 78,4%, do 14 900 sztuk, a w Chinach o 42,5%, do 48 900. Łącznie grupa dostarczyła 6,01 mln samochodów wszystkich typów w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, o 9% mniej rok do roku.

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