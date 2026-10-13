Керівник BMW M ван Меель не виключив збереження механічних КПП — Motor1

Керівник BMW M Франк ван Меель заявив, що механічна коробка передач не знята з планів підрозділу, однак не пообіцяв її збереження в майбутніх моделях. Як повідомляє Motor1, топменеджер назвав підтримку механічних трансмісій дедалі складнішим завданням через упровадження 48-вольтових м’якогібридних систем, вищий крутний момент двигунів і скорочення кола виробників таких коробок.

Попит на механічні коробки

За словами ван Мееля, BMW M визнає високий попит на механічні КПП і емоційне значення таких автомобілів для клієнтів. У США приблизно половина покупців BMW M2 покоління G87 обирає шестиступеневу механічну коробку замість автоматичної.

Наразі механічна трансмісія доступна для задньопривідного M2. Водночас BMW M4 CS покоління G82, який продають у США, комплектують лише восьмиступеневою автоматичною коробкою M Steptronic. Обмежена задньопривідна версія M3 CS Handschalter із механічною КПП має з’явитися для 2027 модельного року. BMW оцінює її більш ніж у 107 тисяч доларів без урахування доставки, а північноамериканські дилери швидко розподілили доступні квоти на виробництво моделі.

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Обмеження для потужних моделей

Поточна шестиступенева механічна коробка BMW не здатна витримувати весь крутний момент рядного шестициліндрового бітурбодвигуна S58 у найпотужніших версіях. Саме тому модифікації M3 і M4 Competition пропонують лише з автоматичною трансмісією, тоді як базові версії доступні з механічною.

Інтеграція 48-вольтової м’якогібридної системи потребує розміщення електромотора, додаткового програмного забезпечення та врахування збільшеної маси автомобіля, що ускладнює конструкцію моделі з педаллю зчеплення. Додатковим фактором є зменшення кількості постачальників, здатних виробляти механічні коробки для високого крутного моменту.

Ван Меель повідомив, що механічна КПП залишатиметься у BMW M2 щонайменше ще кілька років, але не дав гарантій на довший період. Водночас BMW не підтверджувала характеристики наступного покоління M3, хоча галузеві повідомлення очікують для нього м’якогібридний рядний шестициліндровий двигун та автоматичну трансмісію.

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