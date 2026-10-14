Samochody elektryczne w krajach importujących ropę zastąpiły około 200 mln baryłek ropy naftowej od marca do sierpnia 2026 roku. Ember szacuje wartość tego wolumenu na 20 mld dolarów, podaje Electrek. Chodzi o ropę, która nie była potrzebna dla transportu samochodowego podczas zakłóceń dostaw w okresie kryzysu energetycznego wokół Cieśniny Ormuz.

Chiny i kraje UE

Największa część zastąpionego zużycia przypadła na Chiny — około 14 mld dolarów wartości ropy naftowej. Kraje Unii Europejskiej uniknęły zużycia ropy o wartości 3,1 mld dolarów, według szacunków Ember. Największe udziały wśród nich przypadły Niemcom i Francji.

Nowy tracker sprzedaży samochodów elektrycznych Ember obejmuje 56 krajów. Przypada na nie ponad 90% światowej sprzedaży EV oraz ponad 80% wszystkich sprzedaży samochodów. Tracker szacuje również, jaką ilość ropy zastępuje flota samochodów elektrycznych w każdym państwie.

Udział USA spada

W Stanach Zjednoczonych samochody elektryczne na baterie stanowiły 6% sprzedaży lekkich pojazdów w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku. Nastąpiło to po wycofaniu federalnych ulg podatkowych na pojazdy elektryczne we wrześniu 2025 roku.

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W 49 z 56 krajów śledzonych przez Ember udział w pełni elektrycznych samochodów w nowej sprzedaży jest już wyższy niż w Stanach Zjednoczonych. W 2026 roku USA po raz pierwszy wyprzedziło pod tym względem 15 państw, w tym Indie, Brazylię, Włochy, Malezję i Nową Zelandię. To porównanie dotyczy udziału samochodów elektrycznych w sprzedaży, a nie łącznej liczby sprzedanych samochodów.

Światowa sprzedaż rośnie

Światowa sprzedaż samochodów elektrycznych na baterie w okresie od stycznia do sierpnia 2026 roku wzrosła o 11% rok do roku. Sprzedaż hybryd plug-in spadła o 12%, a samochodów z silnikami spalinowymi — o 6%. Udział w pełni elektrycznych modeli w światowej sprzedaży nowych samochodów wzrósł z 16% do 18%.

Bez uwzględnienia Chin i Stanów Zjednoczonych sprzedaż BEV na innych rynkach wzrosła o 45%, według szacunków Ember. We Francji udział samochodów elektrycznych po raz pierwszy przekroczył 30% dzięki programowi leasingu społecznego, a w Niemczech sprzedaż wzrosła po wprowadzeniu nowych subsydiów konsumenckich na początku 2026 roku.

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