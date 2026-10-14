Chevrolet podniósł cenę wyjściową elektrycznego crossovera Blazer EV roku modelowego 2027 o 300 dolarów. Bazowa wersja LT z napędem na przednie koła kosztuje teraz od 45 000 dolarów, a sugerowana cena detaliczna wraz z opłatą za dostawę w wysokości 1 795 dolarów wynosi 46 795 dolarów, podaje Electrek.

Ceny i zasięg

Wersja Blazer EV RS również podrożała o 300 dolarów i wraz z dostawą kosztuje od 52 595 dolarów. Cena flagowej odmiany SS pozostała bez zmian i wynosi 62 495 dolarów. Napęd na wszystkie koła w wersjach LT i RS zwiększa cenę o 3 000 dolarów, podczas gdy SS jest standardowo wyposażony w napęd na wszystkie koła.

LT i RS wykorzystują akumulator o pojemności 85 kWh. Deklarowany przez EPA zasięg wersji z napędem na przednie koła wynosi do 312 mil, a wersji z napędem na wszystkie koła — do 283 mil. Blazer EV SS ma baterię o pojemności 102 kWh i może przejechać do 302 mil w cyklu EPA.

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Aktualizacje modelu

Podobnie jak inne nowe pojazdy elektryczne GM roku modelowego 2027, Blazer EV będzie mieć wbudowany port NACS. Umożliwia to korzystanie ze stacji ładowania Tesla Supercharger bez osobnego adaptera.

Dla LT i RS dostępny będzie także opcjonalny premium system audio Bose z ośmioma głośnikami. Wcześniej system ten oferowano wyłącznie dla wersji SS, a właściciele niższych wersji wyposażenia wskazywali brak lepszego systemu audio jako jedną z głównych wad.

Według Kelley Blue Book GM sprzedał 4 427 samochodów Blazer EV w pierwszych trzech kwartałach, o 78% mniej niż 20 825 pojazdów w analogicznym okresie poprzedniego roku. Electrek zauważa, że sprzedaż spadła po wygaśnięciu w ubiegłym roku federalnej ulgi podatkowej w wysokości 7 500 dolarów.

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