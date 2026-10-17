Mercedes-AMG представил полноразмерный электрический GT SUV, который на старте продаж будет предлагаться в трех версиях: GT53 SUV, GT55 SUV и флагманской GT63 SUV. Самая мощная модификация GT63 будет иметь пиковую отдачу 1153 лошадиные силы и разгоняться от 0 до 60 миль в час за 2,6 секунды. Как сообщает Motor1, это первый полноразмерный SUV, который AMG полностью разработала собственными силами.

Три версии и до трех электромоторов

GT55 и GT63 оснащены тремя электромоторами: одним на передней оси и двумя на задней. Передний двигатель может отключаться для экономии энергии и подключаться при необходимости в дополнительной мощности или сцеплении с дорогой. Обе версии имеют постоянную мощность 711 лошадиных сил, тогда как их пиковая отдача составляет соответственно 805 и 1153 лошадиные силы.

Базовый GT53 получил два электромотора — по одному на каждой оси — и двухступенчатую трансмиссию на задней оси. Его пиковая мощность составляет 536 лошадиных сил, а ускорение до 60 миль в час занимает 4,1 секунды. Все модификации оснащены полным приводом AMG Performance 4MATIC+, а GT55 и GT63 также могут распределять тягу между отдельными задними колесами.

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800-вольтовая система и быстрая зарядка

Электрический SUV использует 800-вольтовую архитектуру. GT53 имеет батарею емкостью 106 кВт·ч, а GT55 и GT63 — по 128 кВт·ч. Максимальная мощность зарядки постоянным током для GT53 заявлена на уровне до 600 кВт, для двух старших версий — до 710 кВт.

По данным Mercedes, GT53 за 10 минут зарядки может пополнить запас хода до 236 миль по циклу WLTP. Для GT55 и GT63 этот показатель достигает до 280 миль. Ожидаемый запас хода GT63 по WLTP в зависимости от конфигурации составляет примерно от 385 до 435 миль.

GT63 стандартно получит подвеску AMG Active Ride Control+ с гидравлическими амортизаторами и регулируемыми пневматическими пружинами. В салоне предусмотрены 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, 14-дюймовый центральный дисплей и опциональный 14-дюймовый экран для переднего пассажира. Продажи модели в США ожидаются летом 2027 года.

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