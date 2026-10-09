特斯拉将其在欧洲的驾驶辅助套件 Full Self-Driving 更名为 Tesla Assisted Driving。该公司德国网站已不再提及此前的名称，旧网址则将用户重定向至新产品页面，Electrek 报道。

德国交通部的质疑

德国联邦交通部于10月6日表示，FSD 系统——Full Self-Driving Supervised——的名称可能具有误导性，因为该系统并不接管对车辆的完全控制。该部门认为，驾驶员必须持续关注道路，并对车辆承担全部责任。

据该部称，特斯拉在9月与交通部长施特芬·比尔格的会谈中提出了 Tesla Assisted Driving 这一名称。此次更名是相关协议的一部分，根据协议，德国将支持该公司争取获得该系统的全欧洲批准。

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欧盟批准条件

德国还表示，该系统超过既定限速不得超过10%，并打算在欧盟批准程序中支持这一立场。为此，特斯拉将不得不改变系统的运行方式：Electrek 指出，该系统经常大幅超过限速。据路透社报道，在荷兰获批的版本可按比识别出的限速高出最多50%的速度行驶。

特斯拉新的德国页面大体重复了美国 FSD 页面，只是替换了产品名称。该公司尤其仍声称，在驾驶员积极监督且仅需最少干预的情况下，车辆可以将驾驶员带到“几乎任何地方”，并称该系统比人类驾驶员安全七倍。特斯拉在注释中说明，这一比较基于对美国平均指标的估算。

特斯拉网站列出了已批准该系统的八个欧盟国家：荷兰、立陶宛、爱沙尼亚、丹麦、比利时、斯洛文尼亚、捷克和克罗地亚。德国不在该名单中。获得全欧洲批准需要至少15个欧盟27个成员国的支持，且这些国家须代表欧盟65%的人口。

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