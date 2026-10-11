Autocar报道称，标致发布了一款功率为805马力的纯电动e-T16概念车，展示了下一代e-208的特征。该公司表示，这款车可在16秒内从0加速至每小时186英里。

T16这一名称源自B组拉力赛车标致205 T16，该车型曾在20世纪80年代两次赢得世界拉力锦标赛。该概念车采用了极具攻击性的拉力风格车身，其设计旨在预示未来纯电动e-208掀背车的造型。

可能推出量产版

标致设计总监马蒂亚斯·霍桑表示，e-T16目前仍只是一款概念车。与此同时，如果该车型能吸引足够多的潜在买家，公司将考虑投产。他表示，标致还正利用母公司Stellantis的技术解决方案来实现该项目。

该概念车的确切技术规格尚未披露。该媒体指出，e-T16可能采用了STLA One平台的大幅升级版本，新款e-208正是基于该平台打造。805马力的功率与Formula E赛车相当，但尚不清楚该概念车是否搭载了Stellantis为这项电动赛车系列开发的动力系统。

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新款e-208的设计

标致设计师与PSE团队正在开发一款完全可行驶的原型车。PSE团队负责该品牌在世界耐力锦标赛中的项目，并协助开发了e-208 GTi。如果出现足够的需求，该原型车可能获得认证。霍桑指出，潜在量产版的优先目标将是适合在公共道路上使用，而非仅适用于赛道。

该概念车比未来的e-208略大，后者的车长将约为4.1米。不过，霍桑表示，e-T16的整体轮廓与未来量产车型几乎一致。前后贯穿式灯带重新诠释了标致标志性的“狮爪”元素，并将出现在该品牌其他未来车型上。

新款e-208的最终版本计划于2027年初亮相，销售预计将于当年下半年开始。这款电动车将与经过更新、搭载内燃机的标致208同时销售；按照该品牌的计划，后者将在2030年后继续留在市场上。

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