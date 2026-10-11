Autocar poinformował, że Peugeot zaprezentował elektryczny koncept e-T16 o mocy 805 KM, który pokazuje cechy następnej generacji e-208. Według firmy samochód potrafi przyspieszyć od 0 do 186 mil na godzinę w 16 sekund.

Nazwa T16 nawiązuje do rajdowego Peugeota 205 T16 grupy B, który dwukrotnie wygrał rajdowe mistrzostwa świata w latach 80. Koncept otrzymał ekstremalne nadwozie w stylu rajdowym, a jego stylistyka ma zapowiadać design przyszłego elektrycznego hatchbacka e-208.

Możliwa wersja produkcyjna

Dyrektor ds. designu Peugeota Matthias Hossann oświadczył, że e-T16 na razie pozostaje jedynie konceptem. Jednocześnie firma rozważa jego produkcję, jeśli model zainteresuje wystarczającą liczbę potencjalnych nabywców. Jak powiedział, Peugeot pracuje także z rozwiązaniami technologicznymi spółki matki Stellantis, aby zrealizować projekt.

Nie ujawniono dokładnych specyfikacji technicznych konceptu. Publikacja zauważa, że e-T16 prawdopodobnie wykorzystuje znacznie zmodernizowaną wersję platformy STLA One, na której bazuje nowe e-208. Moc 805 KM odpowiada parametrom bolidu Formula E, jednak nie wiadomo, czy koncept ma układ napędowy Stellantis opracowany dla elektrycznej serii wyścigowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Design nowego e-208

Projektanci Peugeota wraz z zespołem PSE, który prowadzi program marki w mistrzostwach świata w wyścigach długodystansowych i pomagał rozwijać e-208 GTi, pracują nad w pełni funkcjonalnym prototypem. Może on zostać homologowany, jeśli pojawi się wystarczający popyt. Hossann zaznaczył, że priorytetem dla ewentualnej wersji produkcyjnej będzie przydatność do użytkowania na drogach publicznych, a nie tylko na torach wyścigowych.

Koncept jest nieco większy od przyszłego e-208, którego długość wyniesie około 4,1 metra. Jednocześnie ogólna sylwetka e-T16, według Hossanna, niemal odpowiada przyszłemu modelowi produkcyjnemu. Pasy świetlne z przodu i z tyłu na nowo interpretują charakterystyczny dla Peugeota motyw „lwiej pazury” i mają pojawić się w innych przyszłych modelach marki.

Ostateczną wersję nowego e-208 planuje się zaprezentować na początku 2027 roku, a sprzedaż ma rozpocząć się w drugiej połowie roku. Samochód elektryczny będzie sprzedawany równolegle ze zmodernizowanym Peugeotem 208 z silnikami spalinowymi, który według planów marki pozostanie na rynku po 2030 roku.

Czytaj nas na