Sąd w Quebecu w Kanadzie utrzymał w mocy decyzję nakazującą Tesla Canada wypłatę 161 700 dolarów kanadyjskich na rzecz firmy ubezpieczeniowej Intact. Ubezpieczyciel wypłacił tę kwotę właścicielowi Tesli Model X z 2020 roku, która spłonęła w Montrealu w marcu 2023 roku, informuje Electrek.

Pożar po włączeniu ogrzewania

Właściciel samochodu Sasha De Santis jechał wraz z dziewczyną przez dzielnicę Ahuntsic-Cartierville w Montrealu około godziny pierwszej w nocy 5 marca 2023 roku. Wkrótce po włączeniu ogrzewania kabina zaczęła wypełniać się dymem. Para zatrzymała się, wysiadła z samochodu i zabrała swoje rzeczy, a około pięć minut później SUV spłonął.

Policja w Montrealu jeszcze w tym samym roku uznała, że pożar nie miał charakteru przestępczego. Intact zrekompensował właścicielowi wartość samochodu, po czym zażądał od Tesla Canada zwrotu wypłaconej kwoty.

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Sąd odrzucił wniosek Tesli

Firma ubezpieczeniowa zaznaczyła, że Model X w chwili pożaru nadal był objęty fabryczną gwarancją Tesli. Podstawowa ograniczona gwarancja producenta w Kanadzie obowiązuje przez cztery lata lub do przebiegu 80 tys. kilometrów, a samochód był użytkowany przez około trzy lata.

Przedłożona sądowi opinia ekspercka wskazywała, że zapłon rozpoczął się po stronie pasażera deski rozdzielczej. Przedwczesną awarię elektryczną wskazano w niej jako prawdopodobną przyczynę pożaru. Intact początkowo uzyskał wyrok zaoczny, a Tesla Canada później zwróciła się do sądu o jego uchylenie.

Przedstawiciel Tesli twierdził w sądzie, że pożary samochodów są zazwyczaj spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub wandalizmem. Sędzia Ian Demers oddalił wniosek, stwierdzając, że spółka nie przedstawiła danych na poparcie tej wersji i nie wysunęła poważnej obrony. Tesla Canada nie odpowiedziała na prośbę o komentarz, a Intact odmówił komentarza, wskazując, że termin na zaskarżenie decyzji jeszcze nie upłynął.

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