Суд в Квебеке, Канада, оставил в силе решение о взыскании с Tesla Canada 161 700 канадских долларов в пользу страховой компании Intact. Эту сумму страховщик выплатил владельцу Tesla Model X 2020 года выпуска, которая сгорела в Монреале в марте 2023 года, сообщает Electrek.

Пожар после включения отопления

Владелец автомобиля Саша Де Сантис вместе с девушкой ехал по району Ахантсик-Картьервиль в Монреале примерно в час ночи 5 марта 2023 года. Вскоре после включения отопления салон начал наполняться дымом. Пара остановилась, вышла из автомобиля и забрала вещи, а примерно через пять минут внедорожник сгорел.

Полиция Монреаля в том же году пришла к выводу, что пожар не носил криминального характера. Intact компенсировала владельцу стоимость автомобиля, после чего потребовала от Tesla Canada возместить выплату.

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Суд отклонил ходатайство Tesla

Страховая компания отметила, что Model X на момент пожара все еще находился на заводской гарантии Tesla. Базовая ограниченная гарантия производителя в Канаде действует четыре года или до пробега 80 тысяч километров, а автомобиль эксплуатировался около трех лет.

Представленное суду экспертное заключение указывало, что возгорание началось со стороны пассажира приборной панели. В нем преждевременная электрическая неисправность была названа вероятной причиной пожара. Сначала Intact добилась заочного решения, а Tesla Canada позднее попросила суд его отменить.

Представитель Tesla утверждал в суде, что возгорания автомобилей обычно вызваны ненадлежащим использованием или вандализмом. Судья Иан Демерс отклонил ходатайство, отметив, что компания не предоставила данных в подтверждение этой версии и не выдвинула серьезной защиты. Tesla Canada не ответила на запрос о комментарии, а Intact отказалась от комментария, указав, что срок для обжалования решения еще не истек.

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