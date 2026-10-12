加拿大魁北克的一家法院维持了一项裁决，要求 Tesla Canada 向保险公司 Intact 支付161,700加元。这笔款项由保险公司支付给一辆2020年款 Tesla Model X 的车主，该车于2023年3月在蒙特利尔烧毁，Electrek报道。

开启暖气后发生火灾

2023年3月5日凌晨约1时，车主萨沙·德桑蒂斯与女友驾车经过蒙特利尔的阿昂西克-卡蒂耶维尔区。开启暖气后不久，车厢开始充满烟雾。这对情侣停车、离开车辆并取走物品，约五分钟后，这辆SUV被烧毁。

蒙特利尔警方在同年得出结论，认为该火灾不具有犯罪性质。Intact 向车主赔偿了车辆价值，随后要求 Tesla Canada 偿还这笔赔付款。

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法院驳回 Tesla 的申请

保险公司指出，火灾发生时，这辆 Model X 仍在 Tesla 的原厂保修期内。制造商在加拿大提供的基本有限保修期为四年或行驶里程不超过8万公里，而该车已使用约三年。

提交给法院的专家意见指出，起火点位于仪表盘乘客一侧。该意见将过早发生的电气故障列为火灾的可能原因。Intact 最初获得了缺席判决，Tesla Canada 随后请求法院撤销该判决。

Tesla 的代表在法庭上称，车辆起火通常由不当使用或蓄意破坏造成。法官伊恩·德默斯驳回了该申请，并指出该公司没有提供数据支持这一说法，也没有提出严肃的抗辩。Tesla Canada 没有回应置评请求，而 Intact 拒绝置评，称对该裁决提出上诉的期限尚未届满。

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