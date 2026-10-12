Hyundai zaprezentował Bayona drugiej generacji dla Europy. Kompaktowy crossover otrzymał nowy, bardziej kanciasty design, większe wymiary oraz pełny napęd hybrydowy, który pojawi się później. Poinformował o tym Motor1.

Nowy Bayon ma 4245 mm długości i 1810 mm szerokości — odpowiednio o 65 mm i 35 mm więcej niż poprzednik. Rozstaw osi wynosi 2600 mm. Przód modelu wyróżnia się ciągłym poziomym pasem świetlnym, a także projekcyjnymi reflektorami LED ze statycznym doświetlaniem zakrętów. Z tyłu również zastosowano poziomą grafikę świetlną.

Wersja N Line i pojemność bagażnika

Klienci otrzymają do wyboru koła o średnicy do 18 cali, dwukolorowy dach oraz kilka rodzajów wykończenia nadwozia, w tym matowe. Od początku sprzedaży dostępna będzie wersja N Line z odrębnym wzorem 18-calowych kół, błyszczącymi czarnymi elementami nadwozia, tylnym dyfuzorem i dwiema końcówkami wydechu. Jej wnętrze otrzyma fotele z tkaniny i zamszu z czerwonymi akcentami.

Wersje benzynowe będą miały 440 litrów przestrzeni bagażowej oraz dodatkowy schowek pod podłogą bagażnika. W hybrydzie pojemność bagażnika wyniesie 397 litrów ze względu na umieszczenie akumulatora i innych elementów układu napędowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Silniki i wyposażenie

Na początku nowość będzie oferowana z turbodoładowanym silnikiem benzynowym o pojemności 1,0 litra i mocy 90 lub 115 KM. W zależności od wersji będzie współpracował z sześciobiegową manualną skrzynią biegów albo siedmiobiegową zautomatyzowaną przekładnią dwusprzęgłową. Prędkość maksymalna wersji o mocy 115 KM wynosi 180 km/h, a bazowej — 171 km/h.

Później w gamie pojawi się pełna hybryda: silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra będzie współpracował z silnikiem elektrycznym i sześciobiegową zautomatyzowaną skrzynią biegów. Łączna moc systemu wyniesie 136 KM. Przewidziano dla niej adaptacyjne hamowanie rekuperacyjne, którego poziom można zmieniać łopatkami przy kierownicy.

W zależności od wersji wyposażenia Bayon otrzyma dwa 12,3-calowe wyświetlacze, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodowe ładowanie smartfona oraz cyfrowy kluczyk. Wśród dostępnych opcji wymieniono także podgrzewanie i wentylację przednich foteli, podgrzewanie tylnych siedzeń, nawiewy dla drugiego rzędu, system audio Bose oraz panoramiczny dach.

Czytaj nas na