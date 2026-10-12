Hyundai представил Bayon второго поколения, гибрид появится позже — Motor1

Hyundai представил Bayon второго поколения для Европы. Компактный кроссовер получил новый, более угловатый дизайн, увеличенные габариты и полноценную гибридную силовую установку, которая появится позже. Об этом сообщает Motor1.

Новый Bayon имеет 4245 мм в длину и 1810 мм в ширину — соответственно на 65 мм и 35 мм больше, чем предшественник. Колесная база составляет 2600 мм. Передняя часть модели отличается сплошной горизонтальной световой полосой, а также проекционными LED-фарами со статической подсветкой поворотов. Сзади также используется горизонтальная световая графика.

Версия N Line и вместимость багажника

Покупателям предложат колеса диаметром до 18 дюймов, двухцветную крышу и несколько типов покрытия кузова, включая матовое. С начала продаж будет доступна версия N Line с отдельным дизайном 18-дюймовых колес, черным глянцевым обвесом, задним диффузором и двумя выхлопными патрубками. Ее салон получит тканево-замшевые сиденья с красными акцентами.

Бензиновые модификации будут иметь 440 литров багажного пространства и дополнительное отделение под полом багажника. У гибрида объем багажника составит 397 литров из-за размещения батареи и другого оборудования силовой установки.

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Двигатели и оснащение

На старте новинку предложат с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,0 литра мощностью 90 или 115 л.с. В зависимости от версии он будет работать с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Максимальная скорость 115-сильной версии составляет 180 км/ч, а базовой — 171 км/ч.

Позже в линейке появится полный гибрид: бензиновый двигатель объемом 1,6 литра будет работать вместе с электромотором и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Совокупная мощность системы составит 136 л.с. Для нее предусмотрено адаптивное рекуперативное торможение, уровень которого можно менять лепестками на руле.

В зависимости от комплектации Bayon оснастят двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой для смартфона и цифровым ключом. Среди доступных опций также заявлены подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, вентиляционные дефлекторы для второго ряда, аудиосистема Bose и панорамная крыша.

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