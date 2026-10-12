现代发布第二代Bayon，混动车型将稍后推出——Motor1

现代发布了面向欧洲市场的第二代Bayon。这款紧凑型跨界车采用了更具棱角的新设计，车身尺寸增大，并将配备稍后推出的全混合动力系统。据Motor1报道。

新款Bayon长4245毫米、宽1810毫米，较前代车型分别增加65毫米和35毫米。轴距为2600毫米。该车型前脸采用贯穿式水平灯带，并配备带静态转向辅助照明的投射式LED大灯。车尾同样采用水平灯光图案。

N Line版本与行李厢容积

消费者可选配最大18英寸的车轮、双色车顶以及多种车身饰面，包括哑光饰面。N Line版本将在上市之初提供，配备独特设计的18英寸车轮、亮黑色车身套件、后扩散器和双排气尾管。其内饰将配备带红色点缀的织物和麂皮座椅。

汽油版将拥有440升行李厢空间，并在行李厢地板下设有额外储物格。由于电池及其他动力系统设备的布置，混动版行李厢容积将为397升。

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发动机与配置

新车上市时将提供1.0升涡轮增压汽油发动机，输出功率为90马力或115马力。根据版本不同，该发动机将匹配六速手动变速箱或七速双离合自动变速箱。115马力版本的最高时速为180公里，基础版本为171公里。

稍后，产品线将增加全混动车型：1.6升汽油发动机将与电动机及六速自动变速箱协同工作。系统综合输出功率将为136马力。该车型将配备自适应能量回收制动系统，其等级可通过方向盘换挡拨片调节。

根据配置不同，Bayon将配备两块12.3英寸显示屏、无线Apple CarPlay和Android Auto、智能手机无线充电及数字钥匙。可选配置还包括前排座椅加热和通风、后排座椅加热、第二排出风口、Bose音响系统和全景天窗。

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