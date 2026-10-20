W Polsce warsztaty samochodowe montujące instalacje LPG odnotowały znaczny napływ klientów. W niektórych serwisach zapisy na montaż prowadzone są już z wyprzedzeniem od dwóch do trzech miesięcy, informuje RMF24. Media wskazują wysokie ceny paliw jako przyczynę rosnącego popytu.

Zapisy już na przyszły rok

Właściciel serwisu autogazowego w Olsztynie Sebastian Kubiak, który pracuje w tej branży od ponad 25 lat, powiedział, że dawno nie widział takiego popytu. Według niego samochody są już zapisywane na terminy po świętach Bożego Narodzenia. Każdego dnia do jego warsztatu dzwoni od około 20 do 30 klientów zainteresowanych montażem instalacji LPG.

Średnia cena litra LPG w Polsce w momencie publikacji materiału wynosiła 3,44 zł. Montaż instalacji gazowej kosztuje średnio od 3,5 do 4,5 tys. zł, a kwota zależy między innymi od wielkości samochodu i liczby cylindrów.

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Problemy z częściami

Eksperci cytowani przez publikację uważają, że korzystanie z LPG nadal pozwala zaoszczędzić do 50% w porównaniu z benzyną. W przypadku małego lub średniego samochodu z przebiegiem około 20 tys. kilometrów rocznie koszty instalacji mogą zwrócić się w ciągu pierwszego roku.

Jednocześnie duży popyt spowodował trudności z dostawami części. Kubiak poinformował o niedoborze zbiorników gazowych i kompletnych zestawów montażowych. W szczególności przy wymianie zbiornika, którego okres ważności się zakończył, serwis nie może kupić go osobno i musi nabyć pełny zestaw wyposażenia.

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