В Польше автомобильные мастерские, устанавливающие системы LPG, столкнулись со значительным наплывом клиентов. В некоторых сервисах запись на монтаж уже ведётся на два-три месяца вперёд, сообщает RMF24. Причиной роста спроса СМИ называет высокие цены на топливо.

Запись уже на следующий год

Владелец автогазового сервиса в Ольштыне Себастьян Кубяк, работающий в этой сфере более 25 лет, заявил, что давно не видел такого спроса. По его словам, автомобили уже записывают на время после рождественских праздников. Каждый день в его мастерскую звонят примерно от 20 до 30 клиентов, интересующихся установкой LPG-оборудования.

Средняя цена литра LPG в Польше на момент публикации материала составляла 3,44 злотого. Монтаж газовой установки стоит в среднем от 3,5 до 4,5 тысячи злотых, а сумма зависит, в частности, от размера автомобиля и количества цилиндров.

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Проблемы с комплектующими

Эксперты, которых цитирует издание, считают, что использование LPG по-прежнему позволяет сэкономить до 50% по сравнению с бензином. Для малого или среднего автомобиля при пробеге около 20 тысяч километров в год расходы на установку могут окупиться в течение первого года.

В то же время активный спрос вызвал трудности с поставками комплектующих. Кубяк сообщил о нехватке газовых баллонов и целых монтажных комплектов. В частности, для замены баллона, срок действия которого истёк, сервис не может приобрести его отдельно и вынужден покупать полный комплект оборудования.

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