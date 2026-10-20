У Польщі черги на встановлення LPG сягнули трьох місяців — RMF24

У Польщі автомобільні майстерні, що встановлюють газові установки LPG, зіткнулися зі значним напливом клієнтів. У деяких сервісах запис на монтаж уже ведуть на два-три місяці вперед, повідомляє RMF24. Причиною зростання попиту медіа називає високі ціни на пальне.

Запис уже на наступний рік

Власник автогазового сервісу в Ольштині Себастьян Кубяк, який працює у цій сфері понад 25 років, заявив, що давно не бачив такого попиту. За його словами, автомобілі вже записують на час після різдвяних свят. Щодня до його майстерні телефонують приблизно від 20 до 30 клієнтів, які цікавляться встановленням LPG-обладнання.

Середня ціна літра LPG у Польщі на момент публікації матеріалу становила 3,44 злотого. Монтаж газової установки коштує в середньому від 3,5 до 4,5 тисячі злотих, а сума залежить, зокрема, від розміру автомобіля та кількості циліндрів.

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Проблеми з комплектуючими

Експерти, яких цитує видання, вважають, що використання LPG і далі дає змогу заощадити до 50% порівняно з бензином. Для малого або середнього автомобіля за пробігу близько 20 тисяч кілометрів на рік витрати на установку можуть окупитися протягом першого року.

Водночас активний попит спричинив труднощі з постачанням комплектуючих. Кубяк повідомив про нестачу газових балонів і цілих монтажних комплектів. Зокрема, для заміни балона, термін дії якого завершився, сервіс не може придбати його окремо та мусить купувати повний комплект обладнання.

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