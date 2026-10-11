Autocar сообщил, что Peugeot представила электрический концепт e-T16 мощностью 805 л. с., который демонстрирует черты следующего поколения e-208. По данным компании, автомобиль способен разгоняться от 0 до 186 миль в час за 16 секунд.

Название T16 отсылает к раллийному Peugeot 205 T16 группы B, который дважды выигрывал чемпионат мира по ралли в 1980-х годах. Концепт получил экстремальный кузов в раллийном стиле, а его оформление должно предвещать дизайн будущего электрического хетчбека e-208.

Возможная серийная версия

Директор по дизайну Peugeot Маттиас Хоссан заявил, что e-T16 пока является лишь концептом. В то же время компания рассматривает возможность его производства, если модель заинтересует достаточное количество потенциальных покупателей. По его словам, Peugeot также работает с технологическими решениями материнской компании Stellantis, чтобы реализовать проект.

Точные технические характеристики концепта не раскрыты. Издание отмечает, что e-T16, вероятно, использует существенно модернизированную версию платформы STLA One, на которой базируется новый e-208. Мощность в 805 л. с. соответствует показателю болида Formula E, однако неизвестно, имеет ли концепт силовую установку Stellantis, разработанную для электрической гоночной серии.

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Дизайн нового e-208

Дизайнеры Peugeot вместе с командой PSE, которая ведет программу бренда в чемпионате мира по гонкам на выносливость и помогала разрабатывать e-208 GTi, работают над полностью функциональным прототипом. Его могут омологировать, если появится достаточный спрос. Хоссан отметил, что приоритетом для возможной серийной версии будет пригодность для использования на дорогах общего пользования, а не только на гоночных трассах.

Концепт немного больше будущего e-208, длина которого составит около 4,1 метра. В то же время общий силуэт e-T16, по словам Хоссана, почти соответствует будущей серийной модели. Световые полосы спереди и сзади переосмысливают фирменный мотив Peugeot «львиный коготь» и должны появиться на других будущих моделях марки.

Окончательную версию нового e-208 планируют представить в начале 2027 года, а продажи должны начаться во второй половине года. Электромобиль будут продавать параллельно с обновленным Peugeot 208 с двигателями внутреннего сгорания, который, по планам бренда, останется на рынке после 2030 года.

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