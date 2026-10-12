Stellantis и Tata Motors Passenger Vehicles будут совместно разрабатывать автомобили для более чем 50 мировых рынков и производить их в Индии. О соглашении компаний сообщает TimesLIVE.

Доступ к технологиям Tata

Согласно соглашению, Stellantis получит доступ к автомобильным платформам и технологиям индийской Tata. Их будут использовать вместе с собственными инженерными и продуктовыми возможностями Stellantis для создания автомобилей, предназначенных для международных рынков.

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Расширение сотрудничества

Новое соглашение расширяет партнерство, которое длится более двух десятилетий. Ранее оно было сосредоточено на выпуске автомобилей через Fiat India Automobiles — совместное предприятие компаний с долями по 50%.

В феврале стороны также заключили соглашение об изучении сотрудничества в производстве, инженерии и цепочках поставок. Нынешняя договоренность выводит партнерство Tata и Stellantis за пределы производства, в сферу разработки автомобилей, и подчеркивает растущую роль Индии как базы для инженерных разработок, создания продукции и экспорта.

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