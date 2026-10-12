Stellantis i Tata Motors Passenger Vehicles będą wspólnie rozwijać samochody dla ponad 50 światowych rynków oraz produkować je w Indiach. O porozumieniu firm informuje TimesLIVE.

Dostęp do technologii Tata

Zgodnie z umową Stellantis uzyska dostęp do platform samochodowych i technologii indyjskiej firmy Tata. Będą one wykorzystywane wraz z własnymi możliwościami inżynieryjnymi i produktowymi Stellantis do tworzenia samochodów przeznaczonych na rynki międzynarodowe.

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Rozszerzenie współpracy

Nowe porozumienie rozszerza partnerstwo trwające ponad dwie dekady. Wcześniej koncentrowało się ono na produkcji samochodów za pośrednictwem Fiat India Automobiles — wspólnego przedsięwzięcia firm, w którym każda ze stron ma po 50% udziałów.

W lutym strony zawarły także umowę o zbadaniu możliwości współpracy w produkcji, inżynierii i łańcuchach dostaw. Obecne porozumienie wyprowadza partnerstwo Tata i Stellantis poza produkcję, w kierunku rozwoju samochodów, oraz podkreśla rosnącą rolę Indii jako bazy dla prac inżynieryjnych, tworzenia produktów i eksportu.

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